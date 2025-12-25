وزیر راه و شهرسازی از پروژه ۶۴۵ هکتاری مسکن حمایتی اردبیل که در مجموع ۱۵ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در حال ساخت است، بازدید کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر خود امروز پنج‌شنبه از پروژه ۶۴۵ هکتاری مسکن حمایتی اردبیل که در مجموع ۱۵ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در حال ساخت است، بازدید کرد.

تعداد ۹۷۷۸۷ نفر کل ثبت نام کنندگان مسکن حمایتی در استان اردبیل بوده است که حدود ۳۰ هزار متقاضی تأیید نهایی شده اند. در حال حاضر از این تعداد ۲۱ هزار و ۶۶۵ واحد مسکن حمایتی به اسکلت و سقف رسیده است.

در خصوص عملیات اجرایی پروژه ۶۴۵ هکتاری شهرک سردار شهید سلیمانی اردبیل در مجموع ۱۵ هزار و ۵۴۰ واحد مسکونی در ۶۷۴ بلوک ساخته خواهد شد. در این پروژه حدود ۵۰۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال تکمیل و آماده واگذاری خواهد شد.

در این پروژه پیشرفت بیشتر واحدهای مسکونی به بالای ۷۰ درصد رسیده است و بقیه واحد ها تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.

در حال حاضر ۲۲۳۰ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند.