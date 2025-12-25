معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: باید با کمک سامانه‌های هوشمند، فرآیند‌های قضایی بازطراحی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مهدی هادی در نشست شورای قضایی خوزستان افزود: لازم است تحول بنیادین در نظام قضایی کشور با محوریت پژوهش، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های دقیق انجام شود.

وی به لزوم نظام شناسایی اموال و فعالیت‌های اقتصادی محکومان از طریق طراحی سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه باید به تمام سامانه‌های موجود کشور متصل شود تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قاضی قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه اولویت باید تحقق عدالت و نه صرفا بسته شدن پرونده‌ها باشد، تاکید کرد: باید با کمک سامانه‌های هوشمند، فرآیند‌های قضایی بازطراحی شود.

حجت الاسلام مهدی هادی همچنین از ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد و به اهمیت توجه به خانواده زندانیان اشاره کرد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان در این نشست، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در راستای سند تحول قضایی، از کاهش ورودی پرونده در برخی موضوعات خبر داد و گفت: با تدابیر اتخاذشده و قضازدایی از پرونده‌های فک پلاک خودرو در سال ۱۴۰۱، از ورود ۱۲ هزار فقره پرونده جلوگیری شد.