مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:مسیر الهی، مسیر آزمایش، ابتلا، صبر و مقاومسازی فردی، اجتماعی و ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه صبح امروز در همایش گرامیداشت هفته مقاومت و سالروز حماسه عظیم ۹ دی، در جمع دانشجویان و استادان بسیجی استان، با تبیین «راهبردهای قرآنی مقاومت» و تشریح آخرین وضعیت تقابل جبهه استکبار با انقلاب اسلامی، گفت: مسیر الهی مسیر آسایش مطلق نیست، بلکه مسیر آزمایش، ابتلا، صبر و مقاومسازی فردی، اجتماعی و ملی است.
حجتالاسلام حسین طائب افزود: از راهبردهای قرآنی مقاومت «مقاومسازی فردی» و «اجتماعیسازی مقاومت» است.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: باید مقاومت فردی را به مقاومت ملی تبدیل کنیم؛ رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود از مقاومت ملی در برابر همه تهدیدات دشمن سخن گفتند، اما مقاومت ملی بهتنهایی کفایت نمیکند و دو عنصر دیگر لازم است که یکی تهدیدزدایی و دیگری کارآمدی.
وی سپس به تشریح آخرین وضعیت تقابل جبهه استکبار با انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: برای تحلیل وضعیت امروز، باید گذشته، حال و آینده را با هم دید؛ امروز ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم و آمریکا بهعنوان هژمون جهانی و اسرائیل بهعنوان هژمون منطقهای تعریف شدهاند.
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به راهبردهای امنیت ملی آمریکا گفت: آمریکاییها اعلام کرده بودند دهه پیش رو، دهه سرنوشتساز برای آمریکا و جهان است، اما بسیاری از پیشبینیهای آنان از جمله در جنگ اوکراین، افغانستان و غرب آسیا محقق نشد.
طائب با تشریح جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت: اسرائیل و آمریکا تصور نمیکردند موشکهای ایران با این حجم و دقت عمل کند؛ در نهایت، رژیم صهیونیستی برای پایان جنگ به آمریکا متوسل شد و آمریکا و اسرائیل عملاً شکست را پذیرفتند.
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به راهبرد دشمن در حوزه اقتصاد تأکید کرد: دشمن در جنگ اقتصادی، روی نقاط ضعف داخلی تمرکز میکند و با تشدید تهدیدات، فشار معیشتی را افزایش میدهد؛ این جنگ، ترکیبی از عوامل بیرونی و داخلی است، اما اگر مقاومت ملی و همافزایی داخلی شکل بگیرد، میتوان این فشارها را خنثی کرد.
وی ادامه داد: هیچ دورهای نبوده که دشمنی علیه ایران وجود نداشته باشد، اما تجربه نشان داده هر جا انسجام داخلی حفظ شده، دشمن ناکام مانده است.