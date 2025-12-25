معتمدین و اعضای هیات نظارت، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی این شهرستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد ، نشست هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان لنده با حضور فرماندار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده، معتمدین و اعضای هیئت نظارت برگزار و اعضای اصلی و علی‌البدل آن انتخاب شدند.

در این نشست که با حضور ۲۱ نفر از ۳۰ معتمد معرفی‌شده رسمیت یافت، فرایند انتخاب اعضای هیأت اجرایی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت ۸ نفر به‌عنوان اعضای اصلی و ۵ نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

فرماندار شهرستان لنده در این جلسه با بیان اینکه انتخابات یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی و نماد مردم‌سالاری دینی است، گفت: همه ما در برابر تک‌تک آرا شهروندان موظف و مسئول هستیم؛ لذا باید ضمن نظارت همگانی بر تمامی فرایند انتخابات بر اصل دعوت مردم به مشارکت حداکثری نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

سید محمد تقوی افزود: چهاراصل عدالت، صداقت، نظارت و مشارکت مردم در این انتخابات به دلیل حساسیت انتخابات شورای شهر و طایفه‌ای بودن آن باید با نظارت دقیق و به‌دوراز هرگونه حواشی برگزار شود تا شاهد یک انتخابات پر شود و سلامتی در شهرستان لنده باشیم.

وی با اشاره به آغاز اولین فرایند از ۲۷ آذرماه با فرمان مستقیم وزیر کشور، گفت: فرایند انتخابات شورای شهر و روستا‌ها از تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ با فرمان مستقیم وزیر کشور آغاز شد تا کنون فرمانداران در چهار جلسه ملی و استانی در خصوص روند فعالیت انتخابات شرکت و هیئت‌های نظارت بر انتخابات نیز تا کنون بیش از چهار جلسه را برگزار کردند.

وی گفت:با دعوتی که از معتمدین صورت گرفت از بین این ۳۰ نفر، ۸ نفر اصلی و ۵ نفر علی‌البدل انتخاب شدند تا در اردیبهشت‌ماه بتوانیم انتخاباتی سالم و پرشور برگزار کنیم.

اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی

فرماندار لنده باتوجه‌به وفاق و همدلی بین تمامی حاضرین در جلسه امروز و پس از اعلام نظر و رأی‌گیری اسامی اعضای اصلی هیأت اجرایی نظارت بر انتخابات شهرستان لنده را به‌این‌ترتیب اعلام کرد:

۱. احسان حبیبی

۲. بهمن محمدی

۳. دانشمند قاسمی

۴. روح‌الله عصمتی

۵. سید لهراسب بنی‌هاشمی

۶. عبدالحمید ضرغامی

۷. علی شریعتی

۸. سید مولا خرمی

اعضای علی‌البدل نیز به شرح زیر انتخاب شدند: