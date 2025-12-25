وزیر راه و شهرسازی، در بازدید از بزرگ‌ترین سایت مسکن ملی اردبیل با وسعت بیش از ۶۰۰ هکتار گفت: این پروژه با هدف ساخت ۲۷ هزار واحد مسکونی برای اسکان حدود ۹۰ هزار نفر طراحی شده است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق، در بازدید از بزرگ‌ترین سایت‌ طرح نهضت ملی مسکن در شهر اردبیل گفت: این سایت با وسعت بیش از ۶۰۰ هکتار برای اسکان حدود ۹۰ هزار نفر طراحی شده و شامل ساخت ۲۷ هزار واحد مسکونی است؛ رقمی که معادل یک‌پنجم جمعیت شهر اردبیل خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت آماده‌سازی به موقع اراضی افزود: بخش اعظم عملیات آماده‌سازی در فازهای مختلف انجام شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز پای کار هستند تا شبکه‌رسانی و توزیع خدمات زیربنایی به سرعت تکمیل شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با همت استاندار و پیگیری نمایندگان استان، این روند ادامه خواهد یافت. گفت: این پروژه جزو سایت‌های جهش تولید محسوب می‌شود و خوشبختانه تمامی متقاضیان ثبت‌نامی موفق به دریافت وام از شبکه بانکی شده‌اند که خود گام بزرگی در پیشبرد طرح است.

صادق با اشاره به نیازهای جمعیت ۹۰ هزار نفری این شهرک جدید گفت: خدمات روبنایی همچون مدرسه، درمانگاه، کلانتری، پارک و مسجد باید همزمان با ساخت واحدهای مسکونی توسعه یابد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تاکنون عملیات ساخت دو مدرسه آغاز شده و قرارداد احداث ۶ مدرسه دیگر در حال انعقاد است، اما با توجه به افق جمعیتی، تعداد بیشتری مدرسه و مراکز خدماتی باید پیگیری شود.

وی بیان کرد: در حوزه فضاهای تجاری خرد و خدمات پشتیبان سکونت نیز باید با مشارکت پیمانکاران سرعت بیشتری ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال بیش از دو هزار واحد مسکونی دیگر آماده تحویل خواهد شد و لازم است بخشی از خدمات تجاری و روبنایی نیز همزمان به بهره‌برداری برسد تا تحویل واحدها به صورت کامل انجام گیرد.