عملیات ساماندهی وانتی‌های دوره‌گرد در منطقه ۱۸، با همکاری سه‌جانبه مدیریت شهری، نهاد‌های انتظامی و قضایی در جنوب‌غرب پایتخت کلید خورد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشمعاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸، در رابطه با نحوه اجرای این طرح مشترک با نیروی انتظامی و دستگاه قضا گفت: مدیریت شهری برای ساماندهی سد معبر‌های صنفی ناشی از توقف وفعالیت خودرو‌های وانت در حاشیه معابر که موجب بروز معضلات فراوانی همچون ترافیک می‌شود، بر آن شد تا طرح مدونی را برنامه ریزی و به منظور رعایت حقوق عامه صنوف به مرحله اجرا گذارد.

حسین شهابی ادامه داد: بر همین اساس کارگروهی با حضور نمایندگان مدیریت شهری، نهاد‌های انتظامی و قضایی تشکیل و در مرحله نخست سه محور الغدیر، معلم و شهیدان طارمی به‌عنوان آزمایشی در محلات منطقه برگزیده شدند.

به گفته این مقام مسئول، اعضای اجرائی این کارگروه با حضور در محور‌های یاد شده ضمن گفت‌و‌گو با کسبه دوره گرد که با وانت در معابر فعالیت می‌ کنند و توجیه آنها از عمل خلاف عرف و قوانین شهرنشینی، در صورت تمکین نکردن بوسیله عوامل انتظامی به مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلف منتقل می‌شوند.