هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان فردا با برگزاری ۴ دیدار پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از حدود دو ماه وقفه، بیستویکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور از فردا جمعه (۵ دی) با برگزاری چهار دیدار وارد هفته چهارم می شود.
در یکی از دیدارهای این هفته، تیم بدون امتیاز کسری گرمدره البرز که در قعر جدول قرار دارد، در دیداری دشوار میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود. سپاهان با کسب سه پیروزی متوالی و ۶ امتیاز، یکی از مدعیان این فصل به شمار میرود و کسری برای فرار از انتهای جدول، نیازمند خلق یک شگفتی است.
دیگر نماینده اصفهان، نامینو، این هفته پذیرای استقلال تهران خواهد بود. نامینو که تاکنون دو امتیاز کسب کرده، در صورت پیروزی میتواند با استقلال همامتیاز شود. استقلال تهران نیز که در رده سوم جدول قرار دارد، با کسب امتیازات این دیدار به دنبال نزدیکتر شدن به تیم صدرنشین است.
در هرمزگان، آذرخش میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود. نفت و گاز در هفته سوم نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد و آذرخش نیز همچنان بدون امتیاز است؛ دیداری که به دلیل شرایط دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود.
در آخرین مسابقه هفته چهارم، سنگ آهن بافق به مصاف نفت و گاز زاگرس میرود. سنگ آهن که تا اینجا نتایج خوبی گرفته و صدرنشین لیگ برتر بانوان است، از نظر عملکرد هجومی نیز بهترین آمار را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر زاگرسیها در صورت عبور از سد صدرنشین میتوانند خود را به جمع تیمهای بالای جدول نزدیکتر کنند.
برنامه کامل دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان:
جمعه ۵ دی– ساعت ۱۱:۳۰
کسری گرمدره البرز – سپاهان اصفهان
نامینو اصفهان – استقلال تهران
آذرخش هرمزگان – نفت و گاز گچساران
سنگ آهن بافق – نفت و گاز زاگرس