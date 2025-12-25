به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر همایش گفت: در این همایش در خصوص فناوری الکتروکموتراپی، بعنوان روشی نوین و کاملاً بومی برای درمان انواع سرطان که با استفاده از جریان الکتریسیته، اثربخشی شیمی‌درمانی را به شکل چشم گیری افزایش می‌دهد بحث و تبادل نظر می‌شود.

آجدانی تاکید کرد: این دستاورد بزرگ که حاصل تلاش محققان ایرانی است امید‌های تازه‌ای را برای درمان تومور‌های سخت درمان و غیرقابل جراحی زنده کرده و در حال حاضر در برخی مراکز درمانی ایران نصب شده و متخصصان به بیماران خدمات ارائه می‌دهند.