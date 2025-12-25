پخش زنده
در چارچوب گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه سلامت، ایران و ارمنستان با نهاییسازی اسناد مشترک و هماهنگی ضوابط نظارتی، بر بهبود و هموارسازی فرآیندهای ثبت دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامتمحور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرپرست امور بینالملل سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری نشست مشترک با هیئت دیپلماتیک ارمنستان اظهار کرد: در این نشست، ساختار نظارتی و رگولاتوری جمهوری اسلامی ایران در حوزه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامتمحور تشریح شد و طرف ارمنی با شیوه نظارت متمرکز بر دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین نظارت غیرمتمرکز بر فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی از طریق معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی آشنا شد.
حمیدرضا اینانلو افزود: سامانه هوشمند رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالا (تیتک) بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی شفافسازی زنجیره تأمین در حوزه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامتمحور معرفی شد و تمامی فرآوردهها از مرحله تأمین مواد اولیه تا عرضه نهایی، بهصورت مستمر در این سامانه پایش میشوند.
وی با اشاره به توانمندیهای تولیدی کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید واکسنها، داروهای نوین، فرآوردههای بیوتکنولوژیک، رادیوداروها و تجهیزات پزشکی به سطح قابل توجهی از خودکفایی دست یافته و این ظرفیت وجود دارد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز کشورهای منطقه نیز از طریق تولیدکنندگان ایرانی تأمین شود.
اینانلو ادامه داد: در این نشست، دو طرف درباره نهاییسازی اسناد همکاری دوجانبه، هماهنگی ضوابط نظارتی و بهبود فرآیندهای ثبت غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامتمحور در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبادل نظر کردند که میتواند زمینهساز توسعه مبادلات تجاری میان ایران و ارمنستان باشد.
وی با اشاره به طرح موضوع تأمین اقلام مورد نیاز کودکان ارمنی گفت: مقرر شد فهرست نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی، بهویژه در حوزه بیماریهای خاص کودکان، از سوی طرف ارمنی ارائه شود تا امکان معرفی محصولات ژنریک باکیفیت ایرانی و جایگزینی آنها با برندهای خارجی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
سرپرست امور بینالملل سازمان غذا و دارو در پایان خاطرنشان کرد: طرفین بر آمادگی خود برای رفع موانع موجود، از جمله محدودیتهای ناشی از تحریمها، و بهرهگیری از ظرفیت بخشهای دولتی و خصوصی در توسعه همکاریهای مشترک در حوزه غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامتمحور تأکید کردند.