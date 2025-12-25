معاون علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان امروز در حاشیه برگزاری این بازی‌ها با اشاره به ایجاد فضای سالم و پرنشاط برای جوانان و خانواده‌ها گفت: این رقابت‌ها با حضور ۳۷۰ نفر در سالن ورزشی آتش نشانی میدان رازی رشت برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ علی‌اصغر زاد اکبری گفت: برای این رویداد بزرگ بازی‌های رایانه‌ای فیفا ۲۶ در رشت جوایز ۱۰۰ میلیون تومانی پیش بینی شد ه است.

وی افزود: این رقابت‌ها از سوی سازمان علمی پژوهشی و فناوری و سپاه قدس گیلان وبا همکاری شهرداری رشت برگزار خواهد شد.

معاون علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان افزود:هدف از برگزاری این رقابت‌ها تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضای رقابتی سالم و فراهم کردن بستری برای شکوفایی استعداد‌های جوانان است

نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.