به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق در اهواز اظهار کرد: ناترازی‌های تأمین انرژی امروز به یک تهدید مستقیم برای استمرار فعالیت صنایع تبدیل شده و ادامه این روند می‌تواند ظرفیت تولید، برنامه‌ریزی صنعتی و امنیت شغلی نیروی کار را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی افزود: این ناترازی نه‌تنها روند تحقق اهداف توسعه‌ای کشور را با چالش مواجه کرده، بلکه صنایع فعال کنونی را نیز در معرض کاهش تولید، توقف‌های مقطعی و افزایش هزینه‌های عملیاتی قرار داده است.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی تصریح کرد: اتکای صرف به شیوه‌های سنتی تأمین انرژی پاسخگوی نیاز بخش تولید نیست و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی، به‌عنوان منابع پایدار و پاک، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ تولید و کاهش فشار بر صنایع است.

روانبخش با اشاره به تجربه سال‌های اخیر در حوزه تأمین انرژی گفت: بخش قابل توجهی از فشار ناشی از ناترازی برق، در مقاطع مختلف متوجه صنایع شده و این موضوع ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری انرژی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی نمایشگاه صنعت برق اهواز را فرصتی مهم برای ارائه راهکار‌های عملی دانست و افزود: این نمایشگاه می‌تواند محلی برای معرفی فناوری‌های نوین، تبادل تجربه و ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت، سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه انرژی باشد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوستان ضمن حمایت از برگزاری این رویداد تخصصی بیان کرد: مدیران و کارشناسان حوزه‌های تولید، طرح و برنامه و بازرگانی اداره‌کل صمت در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و استفاده صنایع، معادن و بخش‌های بازرگانی از انرژی‌های تجدیدپذیر را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای آینده تولید می‌دانند.

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق از نهم تا دوازدهم دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز (کیانپارس) برگزار خواهد شد.