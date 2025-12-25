به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام سید حسن میر افضلی امام جمعه دولت آباد و رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان برخوار جلسه شورای فرهنگ عمومی در شهرداری خورزوق

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در بخش‌های مختلف و اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه اقشار مختلف و عموم مردم را از برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی نام برد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی خانواده با استقبال خوبی همراه بود که باید ادامه پیدا کند.

در این جلسه مراکز فرهنگی، مدارس، کانون‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج خورزوق، بخشی از هم افزایی و مشارکت در برنامه‌های عمومی شهر بیان کردند.

