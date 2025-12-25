پخش زنده
دومین واحد بزرگترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ در آیینی بهصورت برخط و تصویری، دستور بهرهبرداری از دومین واحد بزرگترین مرکز فرآورش نفت کشور در منطقه غرب کارون را صادر کرد.
این واحد، یکی از زیرساختهای راهبردی شرکت ملی نفت ایران در پهنه میادین غرب کارون بوده که با هدف ایجاد ظرفیت پایدار فرآورش، انتقال و تثبیت نفت خام میدان آزادگان جنوبی و سایر میادین همجوار، طراحی و اجرا شده و هدف نهایی این طرح، دستیابی به ظرفیت پایدار فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز، در بخش عملیاتی اصلی این میدان است.