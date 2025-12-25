پخش زنده
رئیس پلیس راهور استان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پراید با ۹۶۰ میلیون ریال خلافی در شهر اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی اصغر زارع افزود: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان در حین رسیدگی به تخلف یک دستگاه خودرو سواری پراید متوجه خلافی این خودرو شدند.
این مقام انتظامی گفت: این خودرو ۹۶۰ میلیون ریال خلافی دارد که بیشتر این خلافیها به علت تردد این خودرو در خطوط ویژه بود.
رئیس پلیس راهور استان افزود: خودروهایی که بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی داشته باشند به صورت سیستمی توقیف و در صورت مشاهده توسط ماموران متوقف و به پارکینگ منتقل میشود و پس از آن راننده با تسویه حساب کامل و شرکت در کلاسهای آموزشی میتواند نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کند.