به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ علی اصغر زارع افزود: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان در حین رسیدگی به تخلف یک دستگاه خودرو سواری پراید متوجه خلافی این خودرو شدند.

این مقام انتظامی گفت: این خودرو ۹۶۰ میلیون ریال خلافی دارد که بیشتر این خلافی‌ها به علت تردد این خودرو در خطوط ویژه بود.

رئیس پلیس راهور استان افزود: خودرو‌هایی که بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی داشته باشند به صورت سیستمی توقیف و در صورت مشاهده توسط ماموران متوقف و به پارکینگ منتقل می‌شود و پس از آن راننده با تسویه حساب کامل و شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌تواند نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کند.