پردیس سینمایی فرهنگ خمینیشهر پس از ۱۰ سال تعطیلی، بازسازی و آماده افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خمینی شهر گفت: سینما فرهنگ خمینی شهر در دورههای مختلف مدیریتی دچار تغییرات زیادی شده و حتی گاهی در دست مالکان خصوصی مختلف قرار گرفته است.
فرامرز رادمنش افزود: با این وجود در دوره مدیریت فعلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به نیاز شدید، جامعه هنری شهرستان طرح بازسازی آن به صورت جدیتر پیگیری شد.
وی گفت: تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد تومان برای بازسازی سینما هزینه شده و بخشی از تجهیزات آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین یا بروز کرده است.
رادمنش با اشاره به بازسازی و گسترش این سینما به پردیس سینمایی گفت: در حال حاضر، این سینما سه سالن آماده بکار با ظرفیت ۹۰۰ صندلی دارد و سالن ۸۰۰ نفری آن بزرگترین سالن سینمای استان محسوب میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خمینی شهر بیان کرد: یک سالن روباز نیز در محوطه بیرونی سینما در نظر گرفته شده که به زودی تکمیل خواهد شد. به گفته وی همچنین تجهیزات مختلفی مانند سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، صندلیها و پردههای سینما در بازسازی به روز شده است.
رادمنش از افتتاح پردیس سینمایی خمینی شهر در آینده نزدیک خبر داد.