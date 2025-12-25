به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامي شهرستان تيران وکرون گفت : در راستای مقابله با نگهداری و عرضه غیر قانونی سوخت و فرآورده های نفتی، مأموران انتظامی این شهرستان از نگهداری سوخت در یک کارگاه تولیدی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ عبدالرضا سوراني افزود : مأموران پس از اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی قضائی به این کارگاه اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند حدود 5 هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع که به صورت غیرقانونی در این محل انبار شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان تيران وکرون ارزش سوخت های کشف شده را بیش از یک میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی شد وبا تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی و کارگاه نیز مهرو موم شد.