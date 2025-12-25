بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از روز یک‌شنبه هفته آینده سامانه‌ای با هسته سرد وارد استان می‌شود که بارش باران، برف، رعدوبرق، همراه با کاهش محسوس دما و وزش باد شدید را در نقاط مختلف استان به همراه خواهد داشت.

باران، برف، رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: تا روز شنبه، جو استان پایدار است و دمای نسبی روزانه، حدود دو درجه کاهش دارد؛ اما از روز یک‌شنبه، سامانه سرد و بارشی وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا روز سه‌شنبه ادامه دارد.

ساسان رستمی افزود: با توجه به هسته سرد این سامانه، بارش‌ها در مناطق شمالی و سردسیری به شکل باران و برف خواهد بود و در مناطق گرمسیری به صورت رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات نیز، بارش‌ها بیشتر به صورت برف خواهد بود.

وی اضافه کرد: از دیگر پیامد‌های این سامانه؛ وزش باد شدید لحظه‌ای، احتمال تگرگ در نقاط مستعد، مه و کاهش دید و کاهش محسوس خواهد بود.

رستمی پیش‌بینی کرد: هفته آینده دمای روزانه حدود ۷ درجه کاهش یابد و پس از عبور سامانه، کاهش محسوس دمای شبانه و صبحگاهی نیز در استان رخ بدهد.

ورود سامانه‌های سرد و بارشی در این فصل، معمولاً با کاهش دما و ناپایداری جوی همراه است و فعالیت‌های روزمره، تردد جاده‌ای و کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این سامانه کل استان را در بر می‌گیرد و قدرت بارشی آن متوسط، ارزیابی شده است.