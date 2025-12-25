پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: وکیل متعهد باید وکیلالرعایا باشد؛ یعنی خود را طرف مردم بداند و در برابر ظلم و جنایت، بیتفاوت نماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در همایش بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار دلها و شهدای جنگ ۱۲ روزه و مراسم تحلیف کارآموزان وکالت افزود:حاج قاسم یک فرمانده معمولی نبود؛ او انسانی وارسته، شجاع، با تدبیر و سرشار از اخلاص بود که همه کارهایش را فقط برای رضای خدا انجام میداد. او نه تنها مرد میدان و عمل، بلکه مرد سیاست نیز بود.
وی با اشاره به نقش بیبدیل شهید سلیمانی در نابودی داعش، تصریح کرد:او با توکل به خدا وعده داد که تا سه ماه آینده اثری از حکومت داعش نخواهد بود و این وعده را محقق کرد. این روحیه جهادی، ایثارگری و ازخودگذشتگی باید در همه ارکان جامعه، بهویژه در میان حقوقدانان و وکلا، ترویج یابد.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و شهادت بیش از هزار نفر از جمله نخبگان علمی کشور، تأکید کرد:جامعه حقوقی کشور، بهویژه وکلا، باید در قبال این جنایات احساس مسئولیت کرده و در عرصههای حقوقی و بینالمللی ایفای نقش کنند.
وی با تقدیر از تلاشهای مرکز وکلای قوه قضائیه و فعالیتهای جهادی آن در عرصههای ملی و بینالمللی، خطاب به کارآموزان وکالت گفت: شما امروز با ادای سوگند، مسئولیت سنگینی در دفاع از حقوق مردم بر عهده میگیرید زیرا دفاع از حقوق فردی مهم است، اما دفاع از حقوق عمومی و ایفای نقش اجتماعی، رسالتی بزرگتر برای یک وکیل متعهد است.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی در پایان با تبریک به کارآموزان جدید، ابراز امیدواری کرد: با افزایش تعداد وکلا و ارتقای سطح آگاهی حقوقی جامعه، قوه قضائیه بتواند در مسیر تحقق اهداف سند تحول قضایی و نهادینهسازی عدالت در جامعه، گامهای مؤثرتری بردارد.