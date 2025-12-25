تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و پرسپولیس فردا جمعه، ۵ دی در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف هم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال خلیج فارسدیدار تیم‌های مس رفسنجان و پرسپولیس تهران فردا جمعه پنجم دی ساعت ۱۶:۱۵ در محل ورزشگاه شهدای صنعت مس این شهرستان برگزار می‌شود.

سرخ‌پوشان پایتخت پس از پشت‌سرگذاشتن هفته‌های پرنوسان ابتدای فصل، به ثبات نسبی رسیده‌اند.

پرسپولیس در هفته‌های اخیر با اتکا به ساختار منظم دفاعی و استفاده بهتر از موقعیت‌ها، دوباره به جمع مدعیان جدی قهرمانی بازگشته و حالا این فرصت را دارد که با عبور از مس، نیم‌فصل را با آرامش و اعتمادبه‌نفس بیشتری به پایان برساند.

اوسمار ویرا که در فصل گذشته یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات دوران مربیگری‌اش را مقابل همین حریف تجربه کرده، به‌خوبی می‌داند که مس رفسنجان تیمی است که نباید دست‌کم گرفته شود؛ حتی اگر جایگاهش در جدول چنین القا کند.

آخرین تقابل پرسپولیس و مس در فصل گذشته، با گل حساس و سرنوشت‌ساز گولسیانی همراه شد؛ گلی که راه قهرمانی پرسپولیس را هموار کرد و نام اوسمار را به عنوان مربی قهرمان در تاریخ باشگاه ثبت کرد. همین خاطره باعث شده این دیدار برای سرمربی برزیلی و شاگردانش رنگ‌وبوی خاصی داشته باشد؛ تقابلی که می‌تواند تکرار یک خاطره شیرین یا هشداری جدی برای ادامه مسیر باشد.

سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: طبق برنامه اولیه، مسابقه دو تیم استقلال و گل گهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر ساعت ۱۶:۳۰ یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۷ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

بنا به اعلام ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد براساس مکاتبات رسمی باشگاه استقلال با این سازمان صورت گرفته بود و همه مسئولیت‌های این تغییر ورزشگاه برعهده باشگاه استقلال است.