به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری ۳ نفر که به اتهام کلاهبرداری ۳۱ میلیارد ریالی محکوم شده و متواری و تحت تعقیب مرجع قضائی بودند خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی افزود: ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری با رصد هوشمندانه خود ۳ کلاهبردار که متواری بودند را شناسایی کردند.

وی افزود: این افراد به اتهام کلاهبرداری ۳۱ میلیارد ریالی از ۳ شهروند متواری بودند که با تلاش ماموران در مخفیگاه‌های خود دستگیر و برای اجراء محکومیت خود تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: به منظور احقاق حقوق شهروندان طرح دستگیری محکومان غایب و متواری به صورت مرتب و مداوم در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار دارد.