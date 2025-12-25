به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: ۳۲ متهم تحت تعقیب مراجع قضایی توسط ماموران انتظامی این فرماندهی دستگیرش شدند.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پیگیری بخشی از مطالبات مردمی، دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب در شهرستان اجرایی شد.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی در سطح شهرستان موفق شدند ۳۲ متهم تحت تعقیب و متواری را شناسایی و در چند عملیات هماهنگ و منسجم آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان عمده اتهامات افراد دستگیر شده را مربوط به جرائم مالی، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت و اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی مربوطه تحویل داده شدند.