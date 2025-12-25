

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس هیات تیراندازی مازندران در گردهمایی روسای هیات‌های تیراندازی استان در ساری گفت: ورزش تیراندازی باید تیرانداز محور، به‌پیش برود و استعدادیابی نیز با جدیت دنبال شود.

بهروز اسکندرنیا با تاکید بر اینکه هیات تیراندازی باید به جایگاه واقعی خود برسد، گفت: قوانینی که نگارش شده باید شفاف بوده و حوزه و اختیارات کاملا روشن باشد.

او ادامه داد: برگزاری مسابقات استانی و کشوری در مازندران باید به‌طور مستقیم با نظارت این هیات انجام شود که تاکنون ۴۰ درصد این مساله محقق شده است.

رئیس هیات تیراندازی مازندران با بیان اینکه برای اولین بار و به‌عنوان اولین استان، ردیف اعتباری از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم، گفت: باید در هر شهرستان یک سایت تیراندازی داشته باشیم و زمینی در این خصوص مشخص و اعتبارات تخصیص و متولی آن اداره شهرستانی ورزش و جوانان باشد.

اسکندرنیا افزود: مازندران در حوزه زیرساخت‌های تیراندازی فقیر است و سالن تیراندازی ساری در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و نیازمند تجهیز است

وی ادامه داد: هیات‌های شهرستانی باید در کنار برگزاری مسابقات، بدنبال استعدادیابی و سایر ماموریت‌های تعریف‌شده باشند و تمامی ماموریت‌ها را به موازات یکدیگر، پیش ببرند.