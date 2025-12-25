پخش زنده
رویداد نوآوری و فناوری «دیباذین» در حوزه نساجی و پوشاک، صبح امروز با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، طراحان و متخصصان این حوزه در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.
در این رویداد محورهایی همچون طراحی پوشاک و پارچه، صنایع دستی مرتبط با پوشاک، بهرهگیری از فناوریهای نوین، نوآوری در فرآیند تولید و توسعه زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی ظرفیتهای نوآورانه، حمایت از ایدههای خلاقانه، ایجاد ارتباط میان صنعت و فناوری و کمک به توسعه و رونق صنعت نساجی و پوشاک در استان عنوان شده است.