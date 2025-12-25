معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: بیش از ۲۳۰ مسجد در این استان آماده برگزاری مراسم اعتکاف هستند و ثبت‌نام جهت حضور در این آئین معنوی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام محمود قربانی اظهار کرد: برای نخستین‌بار، اعتکاف ویژه طلاب مستبصر جامعه‌المصطفی در شهرستان آشتیان برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه ویژه بانوان و آقایان مشغول تحصیل در حوزه علمیه آشتیان است و نخستین تجربه اعتکاف آنان محسوب می‌شود.

حجت الاسلام قربانی تصریح کرد: در راستای برگزاری آئین معنوی اعتکاف، در سه سطح نشست‌هایی برگزار شد که نشست اصلی با حضور ادارات، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی هر شهرستان بود و دبیرخانه این جلسات برعهده رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها بود.

وی ادامه داد: دومین مرحله از نشست آئین معنوی اعتکاف، ویژه مجریان در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شده است.

حجت الاسلام قربانی گفت: برای نخستین‌بار سه جلسه تخصصی ویژه مربیان اعتکاف دانش‌آموزی در استان برنامه‌ریزی شده که در خمین، ساوه برگزار شده و سومین نشست نیز امروز در اراک برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برگزاری آئین معنوی اعتکاف در ۲۳۰ مسجد این استان خبر داد و گفت: این آمار تا امروز ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آتی افزایش یابد.

وی افزود: ۳۰ درصد از اعتکاف‌های امسال به‌صورت ویژه به اعتکاف‌های نوجوانی اختصاص یافته است.

حجت الاسلام قربانی گفت: در این میان، برگزاری اعتکاف‌های دانش‌آموزی، مادر و دختری، پدر و پسری و همچنین اعتکاف ویژه طلاب جامعه‌المصطفی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: تمرکز اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بر محتوای اعتکاف بوده و با هماهنگی اساتید کشوری، مربیان و مجریان برای اجرای برنامه‌ها اقدامات لازم انجام شده است.

حجت الاسلام قربانی تصریح کرد: مهلت ثبت‌نام معتکفین یک روز قبل از آغاز این آئین معنوی ادامه دارد و محدودیتی در تعداد ثبت نام مساجد وجود ندارد و ظرفیت‌ها براساس توان هر مسجد و میزان تقاضای مردم تعیین می‌شود.

وی افزود: برخی مساجد هنوز در حال ثبت‌نام هستند و باید به حد نصاب لازم برسند تا مراسم اعتکاف در آنها برگزار شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر آمار قطعی شرکت‌کنندگان در دسترس نیست و ارقام اعلام‌شده صرفاً مربوط به تعداد مساجد است و پیش‌بینی می‌شود آمار نهایی تا پایان هفته جاری یا روز نخست اعتکاف مشخص شود.

وی از تشکیل تیم ارزیابی اعتکاف خبر داد و گفت: در هر شهرستان یک ارزیاب محتوایی اعتکاف تعیین شده است که وظیفه پایش برنامه‌ها، بررسی تعداد شرکت‌کنندگان و وضعیت مربیان را برعهده دارد و در صورت نیاز، حمایت و هماهنگی لازم ارائه می‌شود.

حجت الاسلام قربانی بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی اعتکاف توسط مجریان و مربیان هر مسجد برگزار می‌شود و شامل انس با قرآن، پاسخ به شبهات دینی، مسابقات و پویش‌های روایتگری است.

وی افزود: با توجه به تقارن روز نخست اعتکاف با ولادت امیرالمؤمنین (ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، برنامه‌های ویژه‌ای در این مناسبت‌ها برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام قربانی تصریح کرد: امسال برنامه‌های اعتکاف با تمرکز بر تقویت محتوای اعتقادی و روایت‌گری دینی اجرا می‌شود.