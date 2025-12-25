نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی با حضور در رویداد «هکاتون بازی‌های جدی تهران» بر استفاده از ابزار‌های نوین، از جمله بازی، برای نزدیک‌تر کردن جامعه به مجلس و فرآیند قانون‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از رویداد هکاتون بازی‌های جدی در مرکز نوآوری قوه مقننه و صحبت با تیم‌های بازی‌ساز حاضر در این رویداد گفت: مجلس در تعامل فراتر با جامعه، موضوعاتی مانند پارلمان مجازی و پارلمان دانشجویی را دنبال کرده و در برخی موارد، از جمله برگزاری رویداد هکاتون بازی‌های جدی، تلاش کرده است از طریق ابزارهایی مانند بازی، جامعه را با مجلس، فرآیند قانون‌گذاری، ادبیات حاکم بر فضای پارلمان و تمایز میان قانون خوب و بد آشنا کند.

او تصریح کرد: هرچه بتوانیم سطح و کارکرد مجلس را با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله بازی‌های جدی، به جامعه معرفی کنیم، از منظر استراتژیک آینده موفق‌تری برای پارلمان رقم خواهد خورد.

طاهری برگزاری این رویداد را با هدف نزدیک‌تر کردن مردم به مجلس و قانون‌گذاری، اقدامی ارزشمند دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم از طریق نمایندگان مجلس، پیگیری‌های لازم برای ساخت یک بازی مرتبط با قوه مقننه و در راستای اهداف مدنظر را انجام دهیم.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس همچنین با ارائه پیشنهادی گفت: فراتر از موضوع بازی‌های جدی و مباحث مرتبط با قانون‌گذاری و پارلمان، می‌توان با ورود کمیسیون فرهنگی و کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس، در حوزه تولید محتوای بازی اقدام کرد. در صورت وجود خلأهای قانونی یا نیاز به حمایت و نظارت، می‌توان بسته‌ای با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگران و متخصصان این حوزه تدوین کرد تا زمینه یک جهش و ریل‌گذاری مناسب برای این حوزه در مجلس فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد در حد حرف باقی نماند و با همراهی دستگاه‌های مرتبط، طی دو تا سه ماه آینده گام مؤثری در این حوزه برداشته شود.