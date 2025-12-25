پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی از روند اجرای پروژه پایانه صادراتی شهرداری اشنویه واقع در روستای علیآباد بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی صبح امروز با همراهی جمعی از مدیران استانی و محلی، از روند اجرای پروژه پایانه صادراتی شهرداری اشنویه واقع در روستای علیآباد بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای صادراتی و تقویت مبادلات مرزی، گفت: راهاندازی این پایانه میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم شهرستان اشنویه ایفا کند.
رضا رحمانی همچنین بر تسریع در روند اجرای پروژه، رفع موانع موجود و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه تأکید کرد.