به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی صبح امروز با همراهی جمعی از مدیران استانی و محلی، از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اشنویه بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.
روند آمادهسازی اراضی ۶۳ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در سایت علیآباد اشنویه در حال انجام بوده و تاکنون بیش از ۸۳ درصد پیشرفت اجرایی داشته و بهزودی فرآیند واگذاری اراضی به متقاضیان آغاز خواهد شد.
اراضی ۶۳ هکتاری این سایت، ظرفیت احداث یکهزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را دارد که در قالب ۹۷۰ قطعه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار میشود.
بر اساس برنامه چهار ساله طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اشنویه، احداث چهار هزار و ۴۸۱ واحد مسکونی پیشبینی شده که این واحدها در بخشهای مسکن روستایی، حمایتی، خودمالکی و بازآفرینی شهری احداث خواهند شد.