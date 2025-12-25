همزمان با سراسر کشور آزمون ورود به حرفه مهندسان ، معماران تجربی و کاردان‌ها در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی ماه در آذربایجان شرقی برگزار می شود.

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و معماران تجربی در آذربایجان شرقی

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و معماران تجربی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بابک نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت:همزمان با سراسر کشور آزمون ورود به حرفه مهندسان ، معماران تجربی و کاردان‌ها در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی ماه امسال در ۵ حوزه امتحانی استان شامل ۴ حوزه در تبریز و یک حوزه در مراغه برگزار می شود.

وی افزود:دوره آزمون ورود به حرفه مهندسان و معماران تجربی برای رشته‌های ۷ گانه نظام مهندسی ساختمان در صلاحیت‌های نظارت، اجرا و طراحی فقط برای مهندسان متقاضی اخذ پروانه اشتغال به کار به صورت تستی و تشریحی برگزار می شود.

نجفیان افزود:در این آزمون ۱۱ هزار و ۸۳۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۸۹۲ نفر بانوان و ۸ هزار و ۹۴۱ نفر آقایان هستند.

گفتنی است نتایج این آزمون فروردین ماه سال آینده اعلام خواهد شد.