پخش زنده
امروز: -
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف تریلر تانکر حامل ٢٤ هزار لیتر نفت کوره خارج از شبکه توزیع در الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: مأموران ایست و بازرسی خمه الیگودرز در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان به الیگودرز به یک دستگاه تریلر تانکر مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودرو ٢٤ هزار لیتر نفت کوره خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه یک نفر دستگیر شده است، افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.