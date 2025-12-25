آیین رونمایی از ماشین‌آلات جدید شهرداری اشنویه، ظهر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران استانی و محلی برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر نقش مهم تجهیز شهرداری‌ها در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، گفت: نوسازی و تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهری زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم خواهد بود.

این ماشین‌آلات با هدف ارتقای سطح خدمات شهری، بهبود مدیریت پسماند، افزایش توان اجرایی شهرداری و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی به ناوگان شهرداری اشنویه اضافه شده است.