با حضور فرماندار کرمان و مدیرکل دفتر روستا‌های استانداری، چندین طرح عمرانی در روستای شرف آباد کرمان به بهره‌برداری رسید.

‏

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز با حضور آقای اژدری مدیرکل دفتر روستا‌های استانداری و آقای خنجری فرماندار کرمان، چندین طرح عمرانی به ارزش ۵۱ میلیارد تومان در روستای شرف آباد و سایر روستا‌های بخش مرکزی کرمان به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، مرکز پایش تصویری شرف آباد و همزمان مراکز پایش تصویری روستا‌های حاجی‌آباد، باقرآباد، سیمک کوهپایه، شیشه‌گرو و سعیدی از توابع بخش مرکزی کرمان با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیدند.

همچنین تعداد ۳ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و ۵ دستگاه خودروی آبرسان با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان به روستای شرف‌آباد و روستا‌های فاقد دهیاری و شورای اسلامی شهرستان کرمان اهدا شد.

در ادامه این مراسم، کلنگ احداث زمین چمن مصنوعی شرف‌آباد با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به زمین زده شد.

‏