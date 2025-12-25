پخش زنده
با حضور فرماندار کرمان و مدیرکل دفتر روستاهای استانداری، چندین طرح عمرانی در روستای شرف آباد کرمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز با حضور آقای اژدری مدیرکل دفتر روستاهای استانداری و آقای خنجری فرماندار کرمان، چندین طرح عمرانی به ارزش ۵۱ میلیارد تومان در روستای شرف آباد و سایر روستاهای بخش مرکزی کرمان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم، مرکز پایش تصویری شرف آباد و همزمان مراکز پایش تصویری روستاهای حاجیآباد، باقرآباد، سیمک کوهپایه، شیشهگرو و سعیدی از توابع بخش مرکزی کرمان با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدند.
همچنین تعداد ۳ دستگاه خودروی آتشنشانی و ۵ دستگاه خودروی آبرسان با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان به روستای شرفآباد و روستاهای فاقد دهیاری و شورای اسلامی شهرستان کرمان اهدا شد.
در ادامه این مراسم، کلنگ احداث زمین چمن مصنوعی شرفآباد با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به زمین زده شد.