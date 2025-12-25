به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله عمادی با اشاره به اینکه طول این محور ۹۰ کیلومتر است که ۲۸ کیلومتر آن باقی مانده بود، افزود: طی حدود یکسال و چندماه اخیر، تعریض قطعه ۱۳کیلومتری آغاز شده و در حال انجام است.

وی با اشاره به آغاز تعریض ۱۵ کیلومتر دیگر از جاده شوشتر- صالح‌شهر- دزفول ادامه داد: امیدواریم این قطعه با همکاری پیمانکار، مسوولان، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس و تامین اعتبارات به موقع در مدت ۲ سال اجرا شود و از تلفات و آسیب‌هایی که در این محور وجود داشته کاسته شود.