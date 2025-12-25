به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صاحب اختیاری افزود: اهدای اعضای بدن شادروان «مجید پیرحیاتی» ۵۷ ساله اهل و ساکن ملایر با رضایت خانواده آن مرحوم به چهار بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره بخشید.

او تصریح کرد: بعد از تایید مرگ مغزی توسط تیم پزشکی و با گذشت خانواده مرحوم، دو کلیه، کبد و نسوج وی به بیماران در نوبت پیوند عضو اهدا شد.

مسول اهدا عضو شهرستان ملایر گفت: تاکنون ۷۰۰ نفر در ملایر کارت اهدا عضو دریافت کرده‌اند.