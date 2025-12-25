بابیت و بهائیت فتنهای با ریشه در بیگانگان
فتنه بابیت که در ادامه به بهائیت منجر شد در دست صهیونیستها و ایادی آنها است.
؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در همـایش ملـی شـورش بابـیه در مازنـدران و نخستین کنگره حاج مصطفی خان سورتیچ در ساری گفت: مهار فتنه بابیت که در ادامه به بهائیت منجر شد، در دست صهیونیستها و ایادی آنهاست، کسانی که جاسوس بیگانگان و خطشکن هنجارها هستند و ناگواریهای بسیاری را برای جهان اسلام و کشور به بار آوردهاند.
آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه معرفی جریانهای انحرافی نشانه بلوغ فکری و بصیرت جامعه اسلامی است، افزود: بصیرت دو شاخه اصلی دارد آگاهی به لوازم، نتایج و پیامدهای گفتار و کردار خویشتن و شناخت این نکته که انسان ابزار دست چه کسی قرار گرفته است.
او ادامه داد: گاهی بر اثر یک غفلت، جریانی آغاز میشود که شاید شروعکنندهاش دیگر توان پایان دادن به آن را نداشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر امثال سید علیمحمد باب میدانستند ادعاهایشان به چه جریانی ختم میشود که هزاران انسان را گمراه میکند، شاید مسیر دیگری میرفتند، امروزه نیز در فضای مجازی، هر مقاله یا کلیپی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد.
آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه شاخه دوم بصیرت، شناخت این نکته است که انسان ابزار دست چه کسی قرار گرفته است، مطرح کرد: باید هوشیار بود که ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم، در تاریخ معاصر، نقش سفیران روس و انگلیس در هدایت افرادی چون سید علیمحمد باب و محمد بن عبدالوهاب کاملاً مشهود است؛ آنان مهرههایی بودند که توسط جاسوسانی همچون "همفر" مدیریت میشدند.
او افزود: در شرایط حساس کنونی که رسانهها و تکنولوژیهایی چون هوش مصنوعی همه امور را رصد میکنند، حتی در جمعهای خصوصی نیز باید درست و سنجیده سخن گفت.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود:ما باید از بزرگانی، چون مصطفی خان سورتیج درس بگیریم که با هوش و ذکاوت بالا، فتنهشناس بودند و تبعات امور را درک میکردند.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به در پیش بودن نهم دی ماه، گفت: ۹ دی پادزهر یک فتنه عظیم بود و باید نگریست که چه کسانی برای ما کف میزنند و کدام شبکههای بیگانه حرف ما را تائید میکنند