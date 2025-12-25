نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر شهرستان نرماشیر با حضور فرماندار، اعضای حقوقی هیئت اجرایی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این جلسه پس از برگزاری فرآیند قانونی رأی‌گیری؛ اعضای اصلی حاتم رستم آبادی، محسن برون آبادیان، رضا رستم آبادی، احمد مشکی، فیروزه زارع‌پور، امیر عیش‌آبادی، طهماسب علوی و ولندیاری به‌عنوان معتمدان اصلی هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر شهرستان نرماشیر انتخاب شدند.

همچنین عوض نظام‌آبادی، منصور فرهادی، حمید حسین‌زاده، هادی اویسی و مسلم مومن آبادی به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی این انتخابات انتخاب شدند.