پروژه اصلاح و تعمیرات فیدر ۲۰ کیلوولت کوچار شهرستان البرز با هدف کاهش خاموشیها و افزایش پایداری شبکه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مرحله از عملیات، ۱۸ اکیپ شامل ۷۰ نفر نیروی انسانی، ۳۵ دستگاه خودرو، ۱۲ بالابر و یک جرثقیل در مسیر چهار کیلومتری شبکه حضور دارند.
برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.
مسئولان حاضر در مراسم آغاز پروژه تأکید کردند که اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود کیفیت خدماترسانی و افزایش اعتماد مشترکان به شبکه برق استان خواهد داشت.