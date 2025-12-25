به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: این طرح به مساحت ۹ هزار متر مربع همراه با محوطه پشتیبان ۱۵ هزار متر مربع آغاز شده و براساس برنامه زمان‌بندی در مدت ۱۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این انبار برای نگهداری کالا‌های عمومی و ارائه خدمات لجستیکی طراحی شده و اهمیت آن در توسعه متوازن زیرساخت‌های بندری، ارتقای کارآیی زنجیره تأمین و تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد دریا محور کشور است.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تأکید کرد: طرح انبار سرپوشیده مجتمع بندری نگین با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی و رعایت ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با افزایش بهره‌وری عملیات بندری، کاهش زمان ماندگاری کالا و بهبود کیفیت خدمات لجستیکی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و لجستیکی بندر بوشهر ایفا کند.

ارجمندزاده بیان کرد: افزایش ظرفیت انبارداری استاندارد، کاهش رسوب کالا، روانسازی جریان لجستیک، ارتقای جذابیت بندر برای صاحبان کالا و سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تقویت جایگاه بندر بوشهر در شبکه لجستیکی منطقه از مهم‌ترین نتایج این طرح خواهد بود.

وی گفت: بعد از اجرای طرح‌های مختلفی زیربنایی از جمله جاده دسترسی، اسکله ۳۰۰ متری، محوطه و ترمینال در مجتمع بندری نگین، احداث انبار سرپوشیده مجتمع بندری نگین و محوطه پشتیبان آن، نخستین پروژه روسازه‌ای این مجتمع است.

ارجمندزاده تاکید کرد: اجرای این طرح به جذب سرمایه‌گذاران و ارتقای ظرفیت خدمات لجستیکی بوشهر کمک خواهد کرد و همچنین می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه سایر پروژه‌های زیرساختی بندری باشد.