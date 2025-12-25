پخش زنده
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان گفت: ما باید در حوزه برنامههای کودک، یک نوع شبکهسازی و جریانسازی عمومی جدید در سراسر کشور ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانم رویا حیدرزاده طی سخنانی در رویداد حلقههای میانی اظهار کرد: فعالیتهای حوزه کودک سازمان بسیج جامعه زنان، سابقه ای ۱۴ ساله دارد؛ طی این دوره با نگاه مسئلهمحور، پرورش کودکان با رویکردی دینی و انقلابی، مدنظر قرار داشت. ما باید ببینیم که طی این مدت چه موفقیتهایی کسب کردهایم و چه نقاط ضعفی داریم؟
وی افزود: طی مدت گذشته سازمان بسیج جامعه زنان در حوزه کودک، تا حدی به اجرای برنامههای بعضاً کلیشهای محدود بود.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان عنوان کرد: لازم است برنامههای حوزه کودک بسیج جامعه زنان با توجه به سند اعتلای بسیج، بازنگری و بازآرایی شوند و دوره حلقههای میانی، نقطه شروع این بازآرایی خواهد بود. ما باید در حوزه برنامههای کودک، یک نوع شبکهسازی و جریانسازی عمومی جدید در سراسر کشور ایجاد کنیم.
وی گفت: برای تحقق این هدف باید ظرفیتها و توانمندیهای استانها احصا شوند و بر نقاط اشتراک و همگرایی، تاکید ورزید.