پخش زنده
امروز: -
یک بهله کرکس پس از درمان و تیمار، با حمایت یکی از دوستداران طبیعت شهرستان تالش و تلاش اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان، در منطقه حفاظتشده لیسار رها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش، با اشاره به اهمیت این گونه ارزشمند در چرخه طبیعی و اکولوژیک اظهار داشت: این پرنده پس از مدتی تیمار و مراقبت ویژه که با حمایت یکی از دوستداران طبیعت تالش انجام گرفت، بهبودی کامل خود را بازیافت.
اصغر خودکار افزود: پس از انجام مراحل حلقهگذاری و اطمینان از سلامت کامل، این کرکس در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظتشده لیسار رهاسازی شد تا بار دیگر نقش مهم خود را در حفظ تعادل اکولوژیک ایفا کند.
وی ضمن قدردانی از همکاری و حمایت دوستداران طبیعت، تأکید کرد: مشارکت مردمی در حفاظت از گونههای جانوری و زیستگاههای طبیعی، نقشی کلیدی در صیانت از تنوع زیستی و پایداری محیط زیست دارد.