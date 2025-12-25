استاندار در این جلسه گفت:برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل تامین مالی از ابزارهای نوین را آماده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم

در یکصد و هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان در یکصد و هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت:ساختارهای استان به گونه‌ای است که نمی توانیم در شرایط کنونی متکی به ابزارهای سنتی تامین مالی باشیم

وی افزود:باید از ابزارهای نوین تامین مالی به نحو شایسته‌ای در استان استفاده کنیم ودر حوزه اقتصاد دانش بنیان، ابزارهای سنتی تامین مالی بانکی پاسخگوی فعالان این حوزه نیست

محمد علی طالبی اشاره کرد:شکاف‌زیاد بین سرمایه‌گذاران و ظرفیت فعلی شبکه بانکی در استان وجود دارد

وی بیان کرد:در استان کرمان نیازمند تحول در حوزه تامین مالی هستیم وبرای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل تامین مالی از ابزارهای نوین را آماده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم

استاندار ادامه داد:اولویت استان در تخصیص منابع مالی باید مشخص شودو باید برای پروژه‌های بزرگ، ضروری و کلان در استان؛ کنسرسیوم مالی از سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی ایجاد کرد