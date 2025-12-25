به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان به همراه جانشین انتظامی، معاون عملیات و رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان، از محل‌های استقرار و جانمایی ایستگاه‌های بازرسی محدوده گلزار شهدا بازدید کرد.

سردار "موقوفه ئی" در این بازدیدها، با تاکید بر چینش نیرو‌ها و ایستگاه‌های بازرسی متناسب با هر موقعیت و میزان عبور و مرور در هفته مقاومت، بر جانمایی تعداد بیشتری پارکینگ در محدوده میدان بیرم آباد و جلوگیری از گره ترافیکی تاکید کرد.