رزمایش تخصصی امداد و نجات در شرایط بحران پدافند هوایی ارتش به‌همت اداره بهداشت و درمان این نیرو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رزمایش تخصصی امداد و نجات در شرایط بحران نیروی پدافند هوایی ارتش به منظور ارتقای سطح آمادگی، تاب‌آوری و پاسخ عملیاتی در شرایط بحران صبح امروز (پنج‌شنبه) به همت اداره بهداشت و درمان این نیرو برگزار شد.

این رزمایش با هدف سنجش آمادگی فردی و سازمانی در مواجهه با تهدیدات و حملات ترکیبی، ارتقای مهارت‌های تخصصی تیم‌های امدادی و درمانی و تمرین هماهنگ عملیات‌های حیاتی در شرایط اضطراری برگزار شد.

در جریان این تمرین تخصصی، محور‌هایی از جمله عملیات تریاژ مصدومان، رفع آلودگی‌های شیمیایی، اقدامات حیات‌بخش برای مصدومان ترومایی، شیمیایی و موج انفجار و همچنین تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف فرماندهی و ارتقای ساختار فرماندهی در حوادث بهداشت، امداد و درمان به صورت میدانی تحت ارزیابی قرار گرفت.