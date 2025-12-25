پخش زنده
رزمایش تخصصی امداد و نجات در شرایط بحران پدافند هوایی ارتش بههمت اداره بهداشت و درمان این نیرو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رزمایش تخصصی امداد و نجات در شرایط بحران نیروی پدافند هوایی ارتش به منظور ارتقای سطح آمادگی، تابآوری و پاسخ عملیاتی در شرایط بحران صبح امروز (پنجشنبه) به همت اداره بهداشت و درمان این نیرو برگزار شد.
این رزمایش با هدف سنجش آمادگی فردی و سازمانی در مواجهه با تهدیدات و حملات ترکیبی، ارتقای مهارتهای تخصصی تیمهای امدادی و درمانی و تمرین هماهنگ عملیاتهای حیاتی در شرایط اضطراری برگزار شد.
در جریان این تمرین تخصصی، محورهایی از جمله عملیات تریاژ مصدومان، رفع آلودگیهای شیمیایی، اقدامات حیاتبخش برای مصدومان ترومایی، شیمیایی و موج انفجار و همچنین تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف فرماندهی و ارتقای ساختار فرماندهی در حوادث بهداشت، امداد و درمان به صورت میدانی تحت ارزیابی قرار گرفت.