به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛دراین رویداد که درمرکز آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برگزار شد، حدود ۱۰۰ نفر از فعالان این حوزه در رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در رشته‌های پویانمایی، طراحی بازی، بازی‌های ویژه تلفن همراه، طراحی گرافیک، موشن‌گرافیک، انیمیشن، هوش مصنوعی باهم رقابت کردند.

مسئول فضای مجازی سپاه کربلا مازندران دراین رویداد، با اشاره به اهمیت تولید محتوای ارزشی در فضای دیجیتال گفت: هفتمین دوره این رویداد امسال در ۷ منطقه درمازندران که مرحله آخر آن به میزبانی شهرستان آمل برگزار شد.

کیوان صفی پور افزود: امسال بیش از ۳۳۰ نفر از رده‌های سنی نوجوانان وجوانان دختر وپسر مازندران در رشته‌های مختلف این رویداد تولید محتوایی شرکت کردند که نسبت به دوره‌های قبل بیشتر بوده است.

وی هدف از برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج را شناسایی استعداد‌های نوجوان وپرورش این استعداد‌ها و حمایت از محصولات برگزیده آنها اعلام واضافه کرد، دراین رویداد شرکت کنندگان درکارگاه توانمندسازی به صورت ۲۴ ساعته با هم رقابت می‌کنند.

مسئول فضای مجازی سپاه کربلا مازندران با اشاره به اینکه آثار شرکت‌کنندگان توسط هیئت داوران ارزیابی می‌شود و نفرات برتر به مرحله نهایی واستانی راه خواهند یافت، تصریح کرد، درنهایت منتخبان هربخش درمرحله استانی که بهمن ماه امسال برگزار می‌شود، با هم رقابت که ازاین مرحله نیز نفرات برتر تجلیل وجواز حضور درمرحله کشوری را کسب خواهند کرد.

صیفی پور با تاکید براینکه رویداد‌های تخصصی باید حتماً در دل شهرستان‌ها برگزار شود تا فرصت‌های برابر برای جوانان فراهم شود، یادآورشد، در دو سال اخیر تمرکز بر برگزاری رویداد‌ها در خود شهرستان‌ها بوده، است.

وی یادآورشد، این کارگاه‌ها محلی برای شکل‌گیری کار تیمی و آشنایی شرکت‌کنندگان با فضای نوین تولید محتوا، هوش مصنوعی، سوشال مدیا و بازاریابی اقتصادی است.