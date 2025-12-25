به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت کویر: گفت: هنر نقش کلیدی در مطالبه‌گری اجتماعی دارد، به ویژه هنر افراد دارای معلولیت می‌تواند صدای بی‌واسطه عدالت اجتماعی و مطالبه دسترس‌پذیری افراد باشد.

محمدعلی طالبی افز.د:تئاتر وجودان اجتماعی، دل و عقل را همزمان درگیر می‌کند و آستانه تحمل را در مقابل ناملایمات بالا می‌برد و هم روحیه نشاط را ایجاد می‌کند که بسیار به آن نیازمند هستیم.

وی بیان کرد:برگزاری جشنواره‌ها در کنار دیگر اقدامات و فعالیت‌ها کمک می‌کند که نگاه‌ها از معلولیت به توانمندی تغییر کرده و از بعضی نگاه‌های ترحم‌آمیز سطح جامعه عبور کرده و به سمت نگاه کرامت‌محور و فرصت‌ساز حرکت کنیم.

استاندار اضافه کرد:تئاتر از ابزارهای زیبا و نرم در‌ مطالبه‌گری اجتماعی است و همه امکانات و فعالیت‌های استان در گسترش این هنر را ارج می‌نهیم