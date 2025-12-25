صبح امروز و باحضورآقای اژدری مدیرکل دفتر روستاهای استانداری و آقای خنجری فرماندار کرمان چندین طرح عمرانی در روستای شرف آباد کرمان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،در این مراسم همچنین مرکز پایش تصویری شرف آباد و همزمان مراکز پایش تصویری روستاهای حاجی آباد، باقرآباد، سیمک کوهپایه،شیشه گرو سعیدی از توابع بخش مرکزی کرمان با اعتباری بالغ بر ۱۵میلیارد تومان به بهره داری رسیدند.

تعداد ۳ دستگاه خودروی آتشنشانی و۵دستکاه خودروی آبرسان با اعتباری بالغ بر ۲۶میلیارد تومان به روستای شرف آباد و روستاهای فاقددهیاری و شورای اسلامی شهرستان کرمان اهدا شدـ

در این مراسم همچنین کلنگ احداث زمین چمن مصنوعی شرف آباد با اعتبار ۱۰میلیارد تومان به زمین زده شد.