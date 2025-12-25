همزمان با چهارم دی ماه، روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی، به آثاری از این شاعر پارسی گویی با موضوع کودکان و نوجوانان می‌پردازیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، درباره این شاعر برجسته ایرانی ، داستان ها و کتاب هایی تهیه شده که تعدادی از آنها در حوزه کودکان و نوجوانان تالیف شده است.

«قصه زندگی رودکی» «مشاهیر ایران زمین» و مجموعه «ادبیات ایران از دیروز تا امروز » از جمله آثار رودکی است ،که برای آشنایی کودکان و نوجوانان با این شاعر بزرگ ایرانی منتشر شده است.

ایمان یادگاری گزارش می دهد: