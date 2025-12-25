پخش زنده
چهارمین رقابت شبیه سازی شورای نگهبان در اهواز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خوزستان گفت: این رقابت علمی با هدف آشنایی دانشجویان با فعالیتهای شورای نگهبان شده است.
ابوالحسن معماری افزود: در این رقابتها بیش از ۳۸۰ دانشجو رشتههای حقوق و دیگر رشتههای مرتبط از دانشگاههای استان با هم به رقابت پرداختند.
وی ادامه داد: پس از برگزاری این رقابتها، پنج گروه برتر از هر استان به مرحله نهایی که در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد، راه خواهند یافت.
این رقابتها تا امروز ادامه دارد.