رئیس اداره طب رزم معاونت بهداشت و درمان ارتش درباره بهرهگیری از تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه در رزمایش تخصصی امداد و نجات پدافند هوایی ارتش گفت: امروز تمامی رزمایشهای ما در حوزه بهداشت و درمان بر اساس جدیدترین تهدیدها طراحی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم پزشک «اکبر حاجی قاسمعلیان» درباره رزمایش تخصصی امداد و نجات پدافند هوایی ارتش اظهار داشت: این رزمایش بر اساس مصوبه سال گذشته و با ابلاغ سپهبد شهید باقری برنامهریزی شده بود.
امیر سرتیپ دوم قاسمعلیان با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: دشمنی داریم که به هیچ یک از اصول اخلاقی و قوانین بینالملل پایبند نیست و مراکز شهری، درمانی و حتی آمبولانسها را هدف قرار میدهد.
رئیس اداره طب رزم معاونت بهداشت و درمان ارتش با تأکید بر اهمیت آموزش خانوادهها تصریح کرد: با همکاری خانوادهها، این رزمایش با موفقیت اجرا شد.
وی درباره دستگاههای مشارکتکننده در رزمایش تخصصی امداد و نجات پدافند هوایی ارتش گفت: در تمامی رزمایشها سعی کردیم از ظرفیت تمام نهادهای متولی حوزه بهداشت، درمان، جستوجو و نجات استفاده کنیم. در این رزمایش، نیروهای مسلح شامل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، نیروی پدافند هوایی، نیروی زمینی و دریایی حضور داشتند. همچنین سازمان هلالاحمر، اورژانس استان تهران و آتشنشانی در زنجیره جستوجو و نجات همکاری کردند.
امیر سرتیپ دوم قاسمعلیان با تشریح اهداف کلان رزمایش مشترک جستوجو، نجات، امداد و درمان و با تأکید بر لزوم انتقال سریع و اصولی مصدومان افزود: هدف ما این است که مجروحان با رعایت اصول علمی و به موقع به بیمارستانها منتقل شوند.
وی جلوگیری از فوت مجروح، بازگشت وی به زندگی عادی یا بازگشت به چرخه عملیات را از اهداف اصلی اینگونه رزمایشها برشمرد و تأکید کرد: حفظ آمادگی، کلید رسیدن به این اهداف است.
رئیس اداره طب رزم معاونت بهداشت و درمان ارتش درباره حضور سگهای زندهیاب در رزمایش تخصصی امداد و نجات پدافند هوایی ارتش بیان کرد: این سگها متعلق به سازمان هلالاحمر بودند. بر اساس تفاهمنامه بین ارتش و هلالاحمر، از این ظرفیت برای جستوجو و نجات در شرایط سخت و زیر آوار استفاده میشود. همچنین این سگهای زندهیاب را ما نیز در اختیار داریم و از ظرفیت آنها در رزمایشها و شرایط مختلف استفاده میشود.
وی در ادامه درخصوص بهرهگیری از تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه در رزمایش تخصصی امداد و نجات پدافند هوایی ارتش گفت: آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه به طور ملموس تجربه شد، صحت سناریوهای ما را تأیید کرد. امروز تمام رزمایشهای ما در حوزه بهداشت و درمان، منطبق با جدیدترین تهدیدات طراحی میشود. تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه، همدلی و وفاق بیسابقهای بین بخشهای کشوری و لشکری ایجاد کرده که ما به تحکیم آن ادامه خواهیم داد.