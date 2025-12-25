به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، گفته میشود شهید کاظمی در ان زمان فرمانده نیرو هوایی سپاه بود و در ساعات اولیه زلزله با همراهی و کمک سردار سلیمانی بیش از ۱۰ هزار مصدوم زلزله بم را با بالگرد و هواپیما که اسیب دیده بودند از فرودگاه بم به بیمارستانهای سراسر کشور انتقال داد

و امروز مردم بم جان خود را مدیون این دو دلیر مرد شهید احمد کاظمی و سردار شهید قاسم سلیمانی میدانند .

فیلم احمد روایت ساعات اولیه زلزله بم است اکران ان همزمان با سینماهای سراسر کشور اغاز شد و مورد استقبال بی نظیر مردم بم‌قرار گرفته است .

امیر عباس ربیعی کارکردان فیلم احمد گفت :فیلم احمد روایت زلزله بم است روایت گر ساعات اولیه زلزله بم هست یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم را هم گرامی میداریم اولین کسانی خود را به بم رساندند شهید احمد کاظمی وشهید قاسم سلیمانی بودند شهید کاظمی شبکه گسترده امداد و نجات هوایی را مدیریت کرد. و مصدومان زلزله بم را به بیمارستانهای سراسر کشور اعزام میکرد.

گارگردان احمد افزود:شهیداحمد کاظمی فرودگاه بم را در ان شرایط سخت راه اندازی کرد و مجروحین را نجات داد .

وی گفت :فیلم احمد همزمان با سالگرد زلزله دلخراش از چهار شنبه ۳ دی ماه فیلم در سینماهای سراسر کشور اکران میشود .

حبیب والی نژاد تهیه کننده فیلم احمد گفت : خوشحالم توفیقی داشتم فیلم احمد روایت زلزله بم‌شهید احمد کاظمی و سردار شهید سلیمانی را در بم ساختیم‌ فیلم احمد مدیریت بحران مدیرت جهادی احمد کاظمی است و فقط مدیرت جهادی احمد کاظمی را به تصویر کشیدیم شهید احمد کاظمی توانست با مدیریت بحران از فاجعه بزرگتری در بم جلوگیری کند یاد و خاطره این دو شهید همیشه در دل مردم بم است جان مردم بم را نجات دا دند این برای همه ما درس اموز است .

سرهنگ مصطفی دهقانیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم‌گفت : در استانه ۲۲ دومین سالگرد زلزله دلخراش بم هستیم‌به همین‌مناسبت امروز اکران فیلم احمد به مناسبت زلزله بم اکران شد این فیلم درسی که به مامیدهد شهدا عزیز سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید احمد کاظمی خود جان فدا مردم بودند و جان‌مردم بم را در زلزله نجات داند بیش از چندین هزار نفر از مصدومین زلزله بم را با بالگرد نجات دادند .

سپاه انجا که باید خادم مردم باشتندجان فشانی میکند و خادم مردم هسند ایک فیلم احمد ابن درس را برای همه دارد و انجا باید مقابل دشمن باشند با اقتدار در مقابل دشمن می ایستند .

سرهنگ دهقانیان بیان داشت : یاد شهید کاظمی شهید عزیز سردار حاج قاسم سلیمانی در دل مردم بم زنده است مردم بم به این شهدا مدیون هستند این دو شهید اولین کسانی بودند به داد مردم شهر بم رسیدند .

در اولین اکران فیلم احمد از تهیه کننده و کارگردان این فیلم در بم توسط مسولین شهر بم تجلیل شد .