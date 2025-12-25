به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، شهید احمدکاظمی در آن زمان فرمانده نیرو هوایی سپاه بود و در ساعات اولیه زلزله با همراهی و کمک سردار سلیمانی بیش از ۱۰ هزار مصدوم زلزله بم را با بالگرد و هواپیما از فرودگاه بم به بیمارستانهای سراسر کشور انتقال داد

و امروز مردم بم جان خود را مدیون این دو دلیر مرد شهید احمد کاظمی و سردار شهید قاسم سلیمانی می دانند .

فیلم احمد روایت ساعات اولیه زلزله بم است اکران ان همزمان با سینماهای سراسر کشور اغاز شد و بااستقبال بی نظیر مردم بم‌روبرو شده است .

امیر عباس ربیعی کارکردان فیلم احمد گفت :فیلم احمدروایت گر ساعات اولیه زلزله بم استست یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم را هم گرامی میداریم اولین کسانی خود را به بم رساندند شهید احمد کاظمی وشهید قاسم سلیمانی بودند شهید کاظمی شبکه گسترده امداد و نجات هوایی را مدیریت کرد. و مصدومان زلزله بم را به بیمارستانهای سراسر کشور اعزام میکرد.

کارگردان احمد افزود:شهیداحمد کاظمی فرودگاه بم را در ان شرایط سخت راه اندازی کرد و مجروحان را نجات داد .

وی گفت :فیلم احمد همزمان با سالگرد زلزله دلخراش در سینماهای سراسر کشور اکران میشود .

حبیب والی نژاد تهیه کننده فیلم احمد گفت : فیلم احمد مدیریت بحران مدیرت جهادی احمد کاظمی است و فقط مدیریت جهادی احمد کاظمی را به تصویر کشیدیم ؛شهید احمد کاظمی توانست با مدیریت بحران از فاجعه بزرگتری در بم جلوگیری کند .

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم‌گفت : شهدای عزیز سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید احمد کاظمی خود جان فدا مردم بودند و جان‌مردم بم را در زلزله نجات داند بیش از چندین هزار نفر از مصدومان زلزله بم را با بالگرد نجات دادند .



سرهنگ دهقانیان بیان کرد. : یاد شهید احمد کاظمی وشهید حاج قاسم سلیمانی در دل مردم بم زنده است و این دو شهید اولین کسانی بودند به داد مردم شهر بم رسیدند .

در اولین اکران فیلم احمد از تهیه کننده و کارگردان این فیلم در بم تجلیل شد .